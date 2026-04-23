Motociclista morre após colisão com carro em cruzamento na região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma motociclista identificada como Nátalia Salvador de Caires Pinheiro de 36 anos, conhecida carinhosamente como Nana morreu em colisão com carro na manhã desta quinta-feira (23), no Centro de Araraquara.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento, em que Natália subia pela Avenida Feijó quando houve a colisão com um carro que transitava na Rua Major Carvalho Filho (R.0). No cruzamento, havia semáforos mas não dá pra saber pra quem estava fechado ou aberto.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, foi acionada e quando os socorristas chegaram apenas constataram o óbito da vítima. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

O corpo de Natália, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e ainda não há informações de velório e sepultamento até o momento. A Polícia Civil, vai investigar as causas do acidente.

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