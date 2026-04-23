(16) 99963-6036
quinta, 23 de abril de 2026
Triste

Motociclista morre após colisão com carro em cruzamento na região

Acidente aconteceu entre Avenida Feijó e Rua Major Carvalho Filho (R.0) e Natália Salvador de Caires Pinheiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local

23 Abr 2026 - 11h05Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista morre após colisão com carro em cruzamento na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma motociclista identificada como Nátalia Salvador de Caires Pinheiro de 36 anos, conhecida carinhosamente como Nana morreu em colisão com carro na manhã desta quinta-feira (23), no Centro de Araraquara. 

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento, em que Natália subia pela Avenida Feijó quando houve a colisão com um carro que transitava na Rua Major Carvalho Filho (R.0). No cruzamento, havia semáforos mas não dá pra saber pra quem estava fechado ou aberto.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, foi acionada e quando os socorristas chegaram apenas constataram o óbito da vítima. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. 

O corpo de Natália, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e ainda não há informações de velório e sepultamento até o momento. A Polícia Civil, vai investigar as causas do acidente. 

Leia Também

Ibaté em Ação leva serviços, lazer e apoio ao empreendedor neste sábado no Bairro Popular
Região12h34 - 23 Abr 2026

Ibaté em Ação leva serviços, lazer e apoio ao empreendedor neste sábado no Bairro Popular

Quatro suspeitos de São Carlos são detidos após furto de fiação em Porto Ferreira
Madrugada 11h25 - 23 Abr 2026

Quatro suspeitos de São Carlos são detidos após furto de fiação em Porto Ferreira

Homem esfaqueia mulher e tenta tirar a própria vida ateando fogo em Descalvado
Região11h19 - 23 Abr 2026

Homem esfaqueia mulher e tenta tirar a própria vida ateando fogo em Descalvado

Professor desaparecido há mais de 5 anos é encontrado caminhando às margens da Washington Luís
Araraquara08h39 - 23 Abr 2026

Professor desaparecido há mais de 5 anos é encontrado caminhando às margens da Washington Luís

Animais silvestres são resgatados pela Defesa Civil em Ibaté
Região18h23 - 22 Abr 2026

Animais silvestres são resgatados pela Defesa Civil em Ibaté

Últimas Notícias