Quatro suspeitos de São Carlos são detidos após furto de fiação em Porto Ferreira

Crédito: SCA

Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto de fiação elétrica no bairro Jardim Águas Claras, em Porto Ferreira.

De acordo com as informações apuradas, quatro indivíduos, vindos da cidade de São Carlos, acessaram o bairro pela Rua Dr. Clarindo Moretto e realizaram o furto de fios de postes de energia elétrica.

Após o crime, os suspeitos foram localizados e abordados nas proximidades do pedágio de Descalvado. Durante a ação, os policiais encontraram fios de energia e ferramentas utilizadas no delito, como alicates, que teriam sido usados para cortar a fiação.

Os indivíduos foram conduzidos ao plantão policial, onde a autoridade de polícia judiciária determinou a apreensão dos objetos encontrados. Após serem ouvidos, todos os envolvidos foram liberados.

A ocorrência foi registrada e o caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

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