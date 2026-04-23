(16) 99963-6036
quinta, 23 de abril de 2026
Madrugada

Quatro suspeitos de São Carlos são detidos após furto de fiação em Porto Ferreira

23 Abr 2026 - 11h25Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Quatro suspeitos de São Carlos são detidos após furto de fiação em Porto Ferreira - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto de fiação elétrica no bairro Jardim Águas Claras, em Porto Ferreira.

De acordo com as informações apuradas, quatro indivíduos, vindos da cidade de São Carlos, acessaram o bairro pela Rua Dr. Clarindo Moretto e realizaram o furto de fios de postes de energia elétrica.

Após o crime, os suspeitos foram localizados e abordados nas proximidades do pedágio de Descalvado. Durante a ação, os policiais encontraram fios de energia e ferramentas utilizadas no delito, como alicates, que teriam sido usados para cortar a fiação.

Os indivíduos foram conduzidos ao plantão policial, onde a autoridade de polícia judiciária determinou a apreensão dos objetos encontrados. Após serem ouvidos, todos os envolvidos foram liberados.

A ocorrência foi registrada e o caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

Leia Também

Ibaté em Ação leva serviços, lazer e apoio ao empreendedor neste sábado no Bairro Popular
Região12h34 - 23 Abr 2026

Ibaté em Ação leva serviços, lazer e apoio ao empreendedor neste sábado no Bairro Popular

Homem esfaqueia mulher e tenta tirar a própria vida ateando fogo em Descalvado
Região11h19 - 23 Abr 2026

Homem esfaqueia mulher e tenta tirar a própria vida ateando fogo em Descalvado

Motociclista morre após colisão com carro em cruzamento na região
Triste 11h05 - 23 Abr 2026

Motociclista morre após colisão com carro em cruzamento na região

Professor desaparecido há mais de 5 anos é encontrado caminhando às margens da Washington Luís
Araraquara08h39 - 23 Abr 2026

Professor desaparecido há mais de 5 anos é encontrado caminhando às margens da Washington Luís

Animais silvestres são resgatados pela Defesa Civil em Ibaté
Região18h23 - 22 Abr 2026

Animais silvestres são resgatados pela Defesa Civil em Ibaté

Últimas Notícias