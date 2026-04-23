quinta, 23 de abril de 2026
Araraquara

Professor desaparecido há mais de 5 anos é encontrado caminhando às margens da Washington Luís

23 Abr 2026 - 08h39Por Da redação
Professor ao lado da mãe - Crédito: divulgação

Um professor universitário que estava desaparecido há mais de cinco anos foi localizado na última terça-feira (21) por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, enquanto caminhava às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho do município de Taquaritinga.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um homem caminhando próximo à pista, em local com risco de atropelamento. Diante da situação, a equipe realizou uma abordagem preventiva padrão e solicitou sua identificação.

Durante a verificação, os agentes constataram que se tratava de um professor universitário que estava desaparecido há anos. O boletim de ocorrência havia sido registrado pelos familiares há mais de cinco anos e, até então, o caso permanecia sem solução.

Com base nas informações obtidas, os policiais conseguiram localizar familiares do professor, que residem na cidade de São Paulo, e fizeram contato para que se dirigissem ao interior para reencontrá-lo.

Reencontro emocionante com a família

O reencontro aconteceu na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, em Araraquara, e foi marcado por forte emoção. A mãe do professor, com mais de 70 anos, viajou até a cidade para rever o filho.

Visivelmente emocionada, ela o abraçou e relatou que já acreditava que ele não estivesse mais vivo.

Após o reencontro, a família foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos necessários, incluindo o comparecimento ao Distrito Policial onde foi registrado o desaparecimento, para que seja feita a baixa oficial da ocorrência.

