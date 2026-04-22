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quarta, 22 de abril de 2026
Rio Claro

Identificado motociclista que morreu vítima de acidente na Washington Luís

22 Abr 2026 - 14h15Por Da redação
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Identificado motociclista que morreu vítima de acidente na Washington Luís - Crédito: Grupo Rio Claro Crédito: Grupo Rio Claro

A vítima foi identificada como Edílio André Matos da Silva. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22) sobre a faixa de rolamento no km 174,7 da rodovia. A motocicleta que ele conduzia, uma Yamaha YBR 125, estava próxima ao guard-rail, no acostamento.

A perícia técnica foi acionada e constatou sinais de morte violenta, com traumas compatíveis com acidente de trânsito, incluindo lesões graves na região da cabeça e fratura exposta.

Segundo o boletim de ocorrência, há suspeita de que, após a queda da motocicleta, um caminhão tenha passado sobre o corpo da vítima sem perceber o acidente.

A Polícia Civil informou que existem câmeras da concessionária nas proximidades do local, que poderão auxiliar na investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópico e toxicológico.

Familiares foram informados sobre o óbito, e o caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

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