Arteris ViaPaulista amplia obras na SP-255 e anuncia duplicação de novo trecho entre Araraquara e Bocaina

Rodovia - Crédito: Arteris ViaPaulista

A concessionária Arteris ViaPaulista anunciou a ampliação das obras de duplicação na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), importante corredor logístico do interior paulista. O novo trecho a ser contemplado terá 54 quilômetros de extensão, ligando Araraquara a Bocaina, passando ainda por Boa Esperança do Sul e Dourado.

De acordo com a concessionária, a mobilização para o início das obras está prevista para maio. Nesta fase inicial, serão realizados serviços preliminares, como a implantação do canteiro de obras, além da supressão e limpeza da vegetação ao longo do trecho.

As primeiras frentes de trabalho devem se concentrar entre os quilômetros 96 e 119, nas proximidades de Boa Esperança do Sul e Dourado. O investimento estimado é de R$ 357 milhões e a obra deve gerar cerca de 400 empregos, entre diretos e indiretos, ao longo de sua execução.

O projeto contempla não apenas a duplicação da via, com a construção de duas novas faixas de rolamento e acostamentos, mas também a implantação de sete dispositivos de retorno e quatro remodelações em pontos estratégicos. O prazo previsto para a conclusão é de 42 meses.

Com o início deste novo trecho, a concessionária passará a somar 119 quilômetros de obras simultâneas na SP-255, considerando também o andamento da duplicação entre Barra Bonita e Avaré, que totaliza 65 quilômetros.

O impacto direto do investimento deve beneficiar cerca de 280 mil moradores das cidades envolvidas. De forma indireta, o alcance chega a aproximadamente um milhão de pessoas ao longo de todo o eixo da rodovia, que se estende até Coronel Macedo.

A duplicação integra o plano de investimentos em segurança viária da Arteris ViaPaulista, que prevê a aplicação de cerca de R$ 1,4 bilhão e a duplicação de 230 quilômetros da SP-255. Em julho de 2025, a concessionária já havia entregue 54 quilômetros duplicados em diferentes trechos, beneficiando regiões como Jaú, Bocaina e Barra Bonita, com reflexos positivos na redução de acidentes, diminuição de fatalidades e melhoria da fluidez do tráfego.

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