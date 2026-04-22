Animais silvestres são resgatados pela Defesa Civil em Ibaté

A Defesa Civil de Ibaté realizou, na tarde desta quarta-feira (22), duas importantes ações de captura e manejo de animais silvestres em diferentes pontos do município.

O primeiro atendimento ocorreu na Avenida São João, nas proximidades da Pirâmide, onde um saruê (gambá) caiu em uma broca em uma obra de construção. A equipe foi acionada, realizou o resgate com segurança e, após avaliação, o animal foi devolvido ao seu habitat natural.

Já a segunda ocorrência foi registrada no bairro Jardim do Bosque, onde uma jiboia foi localizada. A Defesa Civil efetuou a captura do animal de forma adequada, garantindo a segurança dos moradores e a preservação da espécie.

A atuação reforça o compromisso do órgão com a proteção da fauna silvestre e a segurança da população. Em situações semelhantes, a orientação é para que os moradores não tentem capturar os animais por conta própria e acionem imediatamente os órgãos responsáveis.

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