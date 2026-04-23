Ibaté em Ação leva serviços, lazer e apoio ao empreendedor neste sábado no Bairro Popular

A Prefeitura de Ibaté promove neste sábado (25) mais uma edição do programa “Ibaté em Ação”, iniciativa que busca aproximar o poder público da população por meio da oferta de serviços, atendimentos e atividades gratuitas diretamente nos bairros.

Nesta edição, o evento contará com a participação do Banco do Povo Paulista, que estará presente oferecendo orientações e apoio para moradores interessados em empreender ou investir em seus próprios negócios.

A programação foi preparada para atender toda a família, com opções que incluem serviços públicos, atendimentos e momentos de lazer para diferentes faixas etárias. A proposta é proporcionar um dia de integração, cidadania e bem-estar para os moradores.

A ação acontece das 14h às 17h, na praça da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Popular, localizada na Rua Alfredo Ianoni, 61.

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