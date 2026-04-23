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quinta, 23 de abril de 2026
Região

Homem esfaqueia mulher e tenta tirar a própria vida ateando fogo em Descalvado

23 Abr 2026 - 11h19Por Da redação
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Viatura PM - Crédito: Agência BrasilViatura PM - Crédito: Agência Brasil

Uma mulher foi esfaqueada e um homem ficou gravemente ferido após tentar tirar a própria vida ateando fogo no próprio corpo, em um caso registrado no bairro Bela Vista, em Descalvado, na manhã desta quinta-feira. Não há informações oficiais sobre idade e identidade dos envolvidos.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência foi comunicada inicialmente por meio do telefone de emergência 190, com a denúncia de que um homem teria esfaqueado uma mulher.

Quando as equipes chegaram ao local, a mulher já havia sido socorrida e encaminhada para atendimento médico. No imóvel, os agentes encontraram o homem tentando tirar a própria vida utilizando gasolina, após atear fogo em folhas no quintal.

Segundo o relato, o homem teria jogado gasolina sobre si e se deitado próximo às chamas. As equipes conseguiram conter o fogo utilizando água e extintores de incêndio disponíveis no local, evitando consequências ainda mais graves.

Uma ambulância foi acionada e o homem foi socorrido com vida, apresentando diversas lesões provocadas por queimaduras. Tanto ele quanto a mulher permanecem internados no pronto-socorro de Descalvado.

Ainda conforme as informações iniciais, há possibilidade de que ambos sejam transferidos para atendimento especializado em São Carlos, devido à gravidade dos ferimentos. O estado de saúde da mulher é considerado grave.

 

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