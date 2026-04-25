Colisão entre moto elétrica e carro deixa idoso ferido no Jardim Cruzeiro do Sul

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo uma moto elétrica e um carro foi registrada na manhã deste sábado (25), no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

O acidente aconteceu na Rua Papa João XXIII, número 17, em frente ao estacionamento da Electrolux. De acordo com as informações apuradas, o condutor de uma moto elétrica, um homem de 62 anos, seguia pela via quando acabou colidindo contra um veículo Volkswagen Gol.

Segundo relatos, o motorista do carro realizava uma manobra para estacionar e, ao abrir a porta do veículo, não percebeu a aproximação da motocicleta, provocando a batida.

Com o impacto, o motociclista sofreu diversos ferimentos pelo corpo, incluindo trauma no braço. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Equipes de resgate estiveram no local prestando apoio à ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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