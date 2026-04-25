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sábado, 25 de abril de 2026
Segurança

Erro em fatura telefônica gera desentendimento no Maria Stella Faga

25 Abr 2026 - 09h24Por Jessica CR
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Telefone celular - Crédito: © Tânia Rêgo/Agência BrasilTelefone celular - Crédito: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um desentendimento envolvendo cobrança indevida de fatura telefônica terminou no registro de um boletim de ocorrência 

De acordo com o registro, o caso aconteceu na última quinta feira no Maria Stella Faga. A comunicante relatou que recebeu uma ligação de um funcionário de uma empresa informando que uma fatura da operadora TIM estaria em débito vinculado à conta da empresa e associada ao seu número de telefone.

A mulher afirmou que contestou imediatamente a cobrança, enviando comprovantes via aplicativo de mensagens para demonstrar que a fatura não lhe pertencia. Mesmo assim, uma segunda funcionária da empresa também entrou em contato reforçando a mesma cobrança.

Segundo o boletim, ao procurar atendimento junto à operadora, a comunicante recebeu a confirmação de que a informação estava incorreta. Ainda assim, durante as conversas, houve troca de acusações, e a vítima relata ter sido ofendida verbalmente, sendo chamada de “golpista”.

Posteriormente, ao entrar em contato diretamente com a empresa por outro número, a situação foi esclarecida. Ficou constatado que houve um equívoco causado pela semelhança entre números de telefone, descartando, a princípio, qualquer tentativa de fraude.

 

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