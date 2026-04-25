Golpista se passa por advogado e aplica estelionato em morador do Cidade Aracy

Um morador do bairro Cidade Aracy, foi vítima de estelionato após ser enganado por um criminoso que se passou por seu advogado por meio de aplicativo de mensagens.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (24) A vítima, um homem de 32 anos, relatou que recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número com DDD 11, utilizando foto de perfil semelhante à de seu advogado.
Na conversa, o golpista informou que havia “ótimas notícias” sobre um processo judicial relacionado a um acidente, alegando que a vítima teria uma indenização a receber. Para dar continuidade ao suposto pagamento, o criminoso solicitou dados bancários e afirmou que seria necessário realizar uma movimentação financeira para viabilizar o depósito.
Convencido pela abordagem, o morador acabou realizando uma transferência no valor de R$ 2.370,00 para uma conta indicada pelo golpista, vinculada a uma empresa. Após o envio do dinheiro, o suspeito interrompeu o contato, momento em que a vítima percebeu que havia caído em um golpe.