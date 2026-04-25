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sábado, 25 de abril de 2026
Jardim Nova Santa Paula

Procurado por estupro é capturado pela Guarda Municipal em São Carlos

25 Abr 2026 - 07h01Por Da redação
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Um homem de 43 anos foi capturado pela Guarda Municipal na noite desta quinta-feira (24), durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos.

De acordo com informações da corporação, a equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) realizava ronda pela Avenida Liberdade, quando avistou o indivíduo sentado na calçada, nas proximidades de um córrego. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, correndo para o interior de uma residência, mas foi rapidamente abordado pelos agentes.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o homem, com base no artigo 213 do Código Penal, que trata do crime de estupro.

Diante da situação, o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi registrado boletim de ocorrência por captura de procurado. Ele permaneceu à disposição da Justiça e foi recolhido à Cadeia Pública.

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