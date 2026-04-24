Jovem procurado por tráfico de drogas é capturado no Jardim Itamaraty

Crédito: SCA

Um jovem de 20 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas (Artigo 33), foi capturado ao meio-dia desta sexta-feira (24) no bairro Jardim Itamaraty.

De acordo com as informações, a equipe policial recebeu dados sobre um mandado de prisão em aberto e iniciou diligências nas imediações da residência do indivíduo. Com apoio do CGP 1, os policiais conseguiram localizá-lo em frente ao imóvel.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando ainda cinco anos a serem cumpridos.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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