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sexta, 24 de abril de 2026
Segurança

Jovem procurado por tráfico de drogas é capturado no Jardim Itamaraty

24 Abr 2026 - 14h16Por Jessica CR
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Jovem procurado por tráfico de drogas é capturado no Jardim Itamaraty - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um jovem de 20 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas (Artigo 33), foi capturado ao meio-dia desta sexta-feira (24) no bairro Jardim Itamaraty.

De acordo com as informações, a equipe policial recebeu dados sobre um mandado de prisão em aberto e iniciou diligências nas imediações da residência do indivíduo. Com apoio do CGP 1, os policiais conseguiram localizá-lo em frente ao imóvel.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando ainda cinco anos a serem cumpridos.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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