Motorista colide contra carro estacionado no Cidade Aracy

Crédito: SCA
Uma colisão envolvendo um carro em movimento e outro estacionado foi registrada na tarde desta sexta-feira, 24, no bairro Cidade Aracy.
De acordo com as informações, a condutora seguia pela Avenida Regit Arab, no sentido centro–bairro, quando acabou colidindo contra um veículo que estava estacionado do lado esquerdo da via.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento à motorista, porém ela recusou atendimento no local.
Apesar do impacto, a ocorrência resultou apenas em danos materiais nos dois veículos envolvidos. A equipe de policiamento foi acionada e realizou o registro da ocorrência.