Motorista colide contra carro estacionado no Cidade Aracy

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo um carro em movimento e outro estacionado foi registrada na tarde desta sexta-feira, 24, no bairro Cidade Aracy.

De acordo com as informações, a condutora seguia pela Avenida Regit Arab, no sentido centro–bairro, quando acabou colidindo contra um veículo que estava estacionado do lado esquerdo da via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento à motorista, porém ela recusou atendimento no local.

Apesar do impacto, a ocorrência resultou apenas em danos materiais nos dois veículos envolvidos. A equipe de policiamento foi acionada e realizou o registro da ocorrência.

Leia Também