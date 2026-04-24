Mulher perde cerca de R$ 24 mil após golpe com falsa gerente de banco em São Carlos

Golpe celular - Crédito: Agência Brasil

Uma mulher de 38 anos foi vítima de um golpe de estelionato na tarde desta quinta-feira (23), em São Carlos, após receber uma ligação de uma pessoa que se passou por gerente bancária.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma ligação de um número telefônico no qual a pessoa se identificou como gerente de um banco e informou que havia uma tentativa de compra online utilizando um aparelho celular desconhecido. Ao negar a operação, a vítima foi orientada a realizar um suposto procedimento de segurança para proteger sua conta.

Ainda segundo o relato, a golpista informou que um setor de tecnologia entraria em contato via aplicativo de mensagens para concluir a proteção. Em seguida, outro indivíduo passou a orientar a vítima a baixar um aplicativo e seguir instruções, acreditando que estava protegendo seus dados bancários.

Posteriormente, a vítima percebeu que empréstimos e transferências haviam sido realizados sem sua autorização. Ela conseguiu bloquear a conta, mas estima que o prejuízo total seja de aproximadamente R$ 24 mil, distribuídos entre movimentações em diferentes instituições financeiras.

Entre as transações identificadas, foram registrados empréstimos indevidos e transferências via PIX, além de movimentações não autorizadas em contas bancárias e aplicativos financeiros. Em uma das instituições, houve tentativa de movimentação de aplicações, porém os valores não chegaram a ser retirados.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

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