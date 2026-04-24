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sexta, 24 de abril de 2026
Jardim Cruzeiro do Sul

Automóvel com suspeita de fraude é apreendido pela PM em São Carlos

24 Abr 2026 - 09h03Por Da redação
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Automóvel com suspeita de fraude é apreendido pela PM em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um veículo suspeito de envolvimento em crime de estelionato foi localizado e apreendido na tarde de quinta-feira (23), no bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para averiguar a presença de um automóvel que seria objeto de estelionato registrado anteriormente em outra cidade. Ao chegarem ao local, na Avenida Papa Paulo VI, os policiais encontraram o veículo estacionado em via pública e algumas pessoas próximas ao automóvel.

No local, dois informaram que, após pesquisas em redes sociais, descobriram que o carro estaria em São Carlos, na posse de uma mulher de 59 anos. Eles então se deslocaram até o endereço e acionaram a Polícia Militar.

A mulher compareceu ao local e relatou que havia comprado o veículo no final de 2024 de um homem de 32 anos, pagando cerca de R$ 35 mil entre entrada e um suposto financiamento, porém sem contrato formal. O homem de 32 anos confirmou que havia adquirido o automóvel de um homem de 35 anos, também em sistema de repasse.

Segundo o registro, o homem de 35 anos declarou informalmente que comprou o veículo de outra pessoa em Sorocaba e que o documento de transferência já estava no interior do carro quando o adquiriu. Já o proprietário registrado afirmou que a assinatura presente no documento de transferência não seria dele.

Diante das circunstâncias, todos os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial para esclarecimentos. O documento de transferência apresentado foi apreendido e o veículo recolhido ao pátio municipal para perícia e demais providências.

O caso foi encaminhado para a delegacia responsável pela área, que dará continuidade às investigações para apurar a origem do veículo e a possível prática de estelionato.

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