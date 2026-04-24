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sexta, 24 de abril de 2026
Segurança

Promotor de eventos agredido após festa universitária deixa a UTI em São Carlos

24 Abr 2026 - 06h23Por Da redação
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Promotor de eventos agredido após festa universitária deixa a UTI em São Carlos - Crédito: Arquivo pessoal Crédito: Arquivo pessoal

O promotor de eventos Clovis Roberto Leão, vítima de uma violenta agressão após uma festa universitária em São Carlos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue internado em observação em um quarto da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.

Em mensagem divulgada nas redes sociais, Clovis informou que apresenta evolução no quadro clínico e agradeceu o apoio recebido durante o período crítico.

“Oi, gente! Passando para dizer que estou bem. Recebi alta hoje da UTI e agora estou no quarto, em observação.
Peço que não acreditem em tudo o que estão dizendo por aí — só eu sei o que passei e o que ainda estou passando. Foram dias muito difíceis na UTI, mas sou imensamente grato por todo o apoio, cuidado e carinho que recebi da equipe da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e também de cada um de vocês.
Obrigado por tudo! Em breve venho conversar com mais calma e contar melhor como estou.”

Agressão ocorreu após festa universitária

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 04ª Delegacia de Polícia de São Carlos, o caso aconteceu na manhã do dia 19 de abril, por volta das 6h30, após a vítima deixar uma festa universitária  na Avenida Faber, distrito industrial.

Segundo o registro policial, Clovis teria sido gravemente agredido por estudantes, havendo testemunhas do ocorrido. Após deixar o local e chegar em sua residência, ele passou a apresentar convulsões, sendo socorrido em estado grave.

O relatório médico apontou traumatismo craniano, além de lesões no tórax, traqueia e escoriações pelo corpo, o que exigiu sua internação em estado crítico e intubação na UTI.

Investigação segue em andamento

O caso foi inicialmente registrado como lesão corporal, mas a autoridade policial não descarta a possibilidade de reclassificação para tentativa de homicídio, conforme o avanço das investigações.

Até o momento, a autoria do crime segue como desconhecida, e o caso foi encaminhado para investigação pela delegacia responsável pela área do fato.

A vítima deverá prestar depoimento formal assim que houver condições clínicas, além de passar por exame de corpo de delito, etapa essencial para o andamento do inquérito

 

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