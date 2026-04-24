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sexta, 24 de abril de 2026
Segurança

Picape capota após colisão na SP-215 e deixa três feridos em São Carlos

24 Abr 2026 - 08h02Por Da redação
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Picape capota após colisão na SP-215 e deixa três feridos em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre dois veículos terminou com o capotamento de uma caminhonete Montana na manhã desta sext-feira (24), na rodovia SP-215, altura do km 144, no sentido São Carlos/Descalvado, defronte à empresa Siltomac.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, quando o Toyota Corolla, que trafegava pela faixa da direita, tentou acessar uma estrada de terra às margens da rodovia. Neste momento, a Montana, que realizava ultrapassagem pela faixa da esquerda, acabou colidindo na lateral do carro.

Com o impacto, o condutor da Montana perdeu o controle da direção, subiu um barranco e capotou no canteiro lateral.

No Corolla estavam um casal, sendo o motorista de 52 anos e uma passageira de 55 anos. Ambos sofreram ferimentos leves e foram socorridos pela equipe do SAMU até a Santa Casa. Já o condutor da Montana, de 74 anos, também teve ferimentos leves e foi encaminhado pela concessionária da rodovia para atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU — incluindo motolância — e Polícia Rodoviária estiveram no local para atendimento da ocorrência e registro dos fatos.

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