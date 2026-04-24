Morre idoso que esfaqueou mulher em Descalvado

Ocorrência foi registrada no Plantão Policial - Crédito: SCA

Saiba Mais Região Homem esfaqueia mulher e tenta tirar a própria vida ateando fogo em Descalvado

Um homem identificado como João Donizete Patracão, de 69 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira (24), após permanecer internado em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa de São Carlos.

O caso teve início na manhã de quinta-feira (23), no bairro Bela Vista, em Descalvado, quando, segundo informações preliminares, ele teria esfaqueado uma mulher. Após o ataque, o próprio autor tentou tirar a própria vida ateando fogo no próprio corpo, utilizando gasolina no quintal da residência.

Equipes policiais foram acionadas via 190 para atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida para atendimento médico. Já o homem foi encontrado gravemente ferido e precisou ser encaminhado com urgência à unidade hospitalar, onde permaneceu sob escolta policial.

Apesar dos esforços médicos, João Donizete Patracão não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado por volta das 12h33 desta sexta-feira (24).

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São Carlos, e o caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

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