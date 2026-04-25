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sábado, 25 de abril de 2026
Tentativa de Homicídio

Homem fica gravemente ferido após ser esfaqueado no Jardim Gonzaga

Vítima se envolveu em uma discussão e foi atingida por vários golpes de faca na face, ombro e abdômen; ele foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu até a UPA da Vila Prado

25 Abr 2026 - 00h58Por Flávio Fernandes
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Homem fica gravemente ferido após ser esfaqueado no Jardim Gonzaga - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos, ficou gravemente ferido após ser esfaqueado diversas vezes na noite desta sexta-feira (24), no Jardim Gonzaga, em São Carlos.  

Segundo informações a vítima se envolveu em uma discussão com o autor, quando levou várias facadas na Rua Alberto Martins. Ele foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu com ferimentos na face, abdômen e ombro para UPA da Vila Prado e seu estado de saúde é grave. 

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou o local, para o trabalho da perícia e a Polícia Civil investiga o caso pra saber a autoria ou motivação do crime. 

 

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