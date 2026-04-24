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sexta, 24 de abril de 2026
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão e outro condutor foge sem prestar socorro no Parque Industrial

24 Abr 2026 - 21h10Por Jessica
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Motociclista fica ferido após colisão e outro condutor foge sem prestar socorro no Parque Industrial - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na noite desta sexta-feira (24), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no bairro Parque Industrial

De acordo com informações, um jovem de 20 anos, condutor de uma das motos, seguia pela via quando acabou sendo atingido por outro motociclista. Após a colisão, o segundo envolvido fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Funcionários de uma empresa próxima, que estavam em horário de jantar, avistaram o rapaz caído ao solo e rapidamente pararam para ajudar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o socorro da vítima, que foi encaminhada à Santa Casa.

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