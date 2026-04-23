Teatro Municipal recebe USP Filarmônica com trilhas de cinema e clássicos da música erudita

O Teatro Municipal de São Carlos recebe, na próxima terça-feira (28), às 20h, mais uma edição da série Concertos USP, com apresentação da USP Filarmônica. O programa reúne obras que transitam entre trilhas sonoras de cinema e composições dos séculos XVIII, XX e XXI.

Sob a regência do maestro Lucas Eduardo da Silva Galon, o destaque da noite será a obra Psycho – Psicose: uma narrativa para orquestra de cordas, do compositor Bernard Herrmann. A peça, escrita originalmente para o clássico filme de Alfred Hitchcock, é considerada um marco na história da música para cinema.

“Essa obra marcou definitivamente a forma como o público percebe a relação entre imagem e som. Neste concerto, buscamos destacar a força das cordas da orquestra nessa narrativa musical”, comenta o maestro.

Outra atração do concerto será a estreia mundial de Hey Fuga! – Prelúdio e fuga-pastiche sobre cantus firmus, composição de José Gustavo Julião de Camargo inspirada em temas de Paul McCartney e John Lennon.

O repertório inclui ainda o Concerto Fugal, de Gustav Holst, com participação dos solistas Hethiely de Arruda Gonçalves (flauta) e Alexandre Menezes Borrego (clarineta), além da Sinfonia nº 59 em Lá maior, de Joseph Haydn.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados online a partir das 8h do dia 27 de abril até as 20h do dia 28, ou enquanto houver disponibilidade. Após o início do concerto, eventuais lugares vagos poderão ser ocupados por ordem de chegada.

O teatro está localizado na Rua 7 de Setembro, 1735, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3373-8171.

Em 2026, a série Concertos USP em São Carlos é realizada pelo Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em parceria com instituições do campus local e a Prefeitura Municipal, com apoio de produção da Associação Filadelfia.

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