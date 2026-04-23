Palco Encantado leva espetáculo inspirado no K-pop ao Shopping São Carlos neste domingo

O Shopping São Carlos recebe neste domingo (26), às 15h, mais uma edição do projeto Palco Encantado, com o espetáculo infantil “Estrelas Mágicas do K-pop”. A apresentação será realizada na Rotatória da Democrata e promete encantar crianças e famílias com um show repleto de música, dança e interação.

Inspirado no fenômeno global do K-pop, o pocket show traz ao público o universo das “Guerreiras do K-pop”, com coreografias dinâmicas, figurinos coloridos e personagens que conduzem a experiência de forma lúdica. A proposta é transportar o público infantil para um cenário inspirado na cultura pop sul-coreana, que vem conquistando fãs em todo o mundo.

Muito além da música, o K-pop se consolidou como um movimento cultural que influencia moda, comportamento e o ambiente digital. No Brasil, o gênero tem ganhado cada vez mais espaço, especialmente entre o público jovem, impulsionando eventos e atrações voltadas ao entretenimento familiar.

De acordo com o gerente geral do shopping, Fábio Maria, a iniciativa busca conectar o público com tendências atuais. “O K-pop é um fenômeno que dialoga diretamente com o público jovem. Trazer esse universo para dentro da programação do Shopping São Carlos é uma forma de acompanhar o que está acontecendo no mundo do entretenimento”, destacou.

A coordenadora de marketing, Nancy Araujo, também ressalta o apelo do tema entre as crianças. “A proposta do Palco Encantado é criar momentos de diversão que conversem com o imaginário infantil. O K-pop, com toda a sua energia e coreografia, torna a experiência ainda mais envolvente para toda a família”, afirmou.

Serviço

Evento: Palco Encantado – “Estrelas Mágicas do K-pop”

Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 15h

Local: Rotatória da Democrata – Shopping São Carlos

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