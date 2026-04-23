(16) 99963-6036
quinta, 23 de abril de 2026
Entretenimento

Teatro Municipal recebe a premiada peça “A Louça da Cristaleira” nesta sexta

22 Abr 2026 - 23h40Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Teatro Municipal recebe a premiada peça “A Louça da Cristaleira” nesta sexta - Crédito: Rafael Vercetti Crédito: Rafael Vercetti

O Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão recebe, nesta sexta-feira (24), às 20h, o espetáculo “A Louça da Cristaleira”, obra premiada do dramaturgo Bruno Garbuio. A peça retorna ao palco onde foi estreada, trazendo ao público uma narrativa intensa que mistura tradição, conflitos familiares e elementos históricos.

Escrita em 2022, a obra foi desenvolvida após o autor ser contemplado no edital Dramaturgias em Processo do Teatro da USP (TUSP), na categoria Dramaturgias do Tempo. A montagem ganhou vida em 2025 com recursos do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB) e agora volta à cena em São Carlos.

Produzida pela BiG Produções e dirigida por Léo Oliveira, a peça conta com elenco formado por Ana Garbuio, Bruno Garbuio, Márcio Antunes, Nádia Stevanato e Willian Rios. A encenação também reúne diversos artistas da região, com destaque para figurinos e visagismo de Daniele Busatto, cenário de Jorge Oliveira e produção executiva de Sarah Foch.

A construção dramatúrgica parte de uma pesquisa aprofundada em documentos do início do século XX, incluindo acervos da Fundação Pró-Memória de São Carlos, registros pessoais de Plínio Salgado e materiais da Ação Integralista Brasileira (AIB), consultados no Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. A estética da montagem dialoga com referências do cinema clássico de horror, inspirada em produções como “White Zombie” (1932) e “Re-Animator – A Hora dos Mortos-Vivos” (1985).

Ambientada em um apartamento no interior paulista, a trama se desenvolve durante o aniversário de um patriarca, em meio a tensões familiares, segredos e expectativas pela visita de uma liderança política. A narrativa expõe contradições entre tradição, poder e moralidade, em um ambiente carregado de simbolismo.

Os ingressos têm valores acessíveis, custando R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Eles podem ser adquiridos antecipadamente com os artistas ou no dia da apresentação, a partir das 18h50, na bilheteria do teatro.

Serviço
Espetáculo: “A Louça da Cristaleira”
Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão
Endereço: Rua 7 de Setembro, 1735 – Centro

Leia Também

Festa "Electric Circus" promete noite retrô e viagem aos anos 80 e 90 em São Carlos
Neste sábado 18h15 - 22 Abr 2026

Festa "Electric Circus" promete noite retrô e viagem aos anos 80 e 90 em São Carlos

Prefeitura divulga programação da Festa do Clima
Confira 17h36 - 22 Abr 2026

Prefeitura divulga programação da Festa do Clima

Bicão recebe mais uma edição da Feira da Barganha neste domingo
Entretenimento16h49 - 22 Abr 2026

Bicão recebe mais uma edição da Feira da Barganha neste domingo

FESC realiza Festa do Trabalhador com shows gratuitos nos dias 1&ordm; e 2 de maio
Entretenimento15h27 - 22 Abr 2026

FESC realiza Festa do Trabalhador com shows gratuitos nos dias 1º e 2 de maio

1º Encontro de Chorões do Interior começa nesta quarta
Entretenimento13h00 - 22 Abr 2026

1º Encontro de Chorões do Interior começa nesta quarta

Últimas Notícias