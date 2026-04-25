Mulher denuncia uso indevido de pontos e suspeita de invasão de conta aérea em São Carlos

Uma moradora de São Carlos registrou um boletim de ocorrência após identificar o uso indevido de pontos de um programa de fidelidade para emissão de passagens aéreas sem sua autorização.

De acordo com o registro, a fraude foi percebida após a vítima receber um e-mail supostamente enviado pela companhia aérea informando a emissão de uma passagem utilizando 85.800 pontos. A reserva indicava um voo entre Recife e Foz do Iguaçu, transação que a mulher afirma não reconhecer.

Ao acessar sua conta no programa de fidelidade, ela constatou que uma reserva legítima, realizada anteriormente para uma viagem futura, havia sido cancelada sem sua autorização. Após o cancelamento, os pontos foram estornados e, em seguida, utilizados junto ao saldo existente para a emissão de uma nova passagem desconhecida.

A vítima informou ainda que, ao tomar conhecimento da situação, entrou em contato com a companhia aérea, registrando a ocorrência e buscando esclarecimentos sobre o possível acesso indevido à sua conta.

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