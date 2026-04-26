Três pessoas ficam feridas após briga com faca no Jardim Hikare

Crédito: SCA

Na madrugada deste domingo (26), três pessoas ficaram feridas após uma violenta briga envolvendo arma branca na rua Luigi Mazziero, no bairro Jardim Hikare, em São Carlos.



De acordo com informações, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelo local — conhecido por denúncias de tráfico de entorpecentes — quando encontraram um indivíduo caído no meio da via pública, cercado por populares e com diversos ferimentos, apresentando intenso sangramento.



Ao ser questionado, o homem relatou que havia se envolvido em uma briga dentro de uma residência próxima. Segundo o depoimento, ele mora no imóvel junto a um casal, com quem teria iniciado uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

Durante a briga, o indivíduo que inicialmente foi encontrado na rua teria se armado com um facão e atacado o casal dentro da casa, ferindo a mulher no braço e o homem no ombro. Em reação, o outro envolvido conseguiu se apoderar de uma barra de ferro, desarmou o agressor e passou a golpeá-lo, além de utilizar a própria faca para revidar os ataques.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente. A Unidade de Suporte Avançado (USA) socorreu o indivíduo que estava em estado mais grave, com ferimentos na cabeça e na perna, encaminhando-o à Santa Casa. Já uma unidade básica realizou o atendimento e transporte do casal, ambos com ferimentos considerados moderados.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica. A ocorrência foi registrada e apresentada no plantão policial de São Carlos, onde o caso será investigado.

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