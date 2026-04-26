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domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Colisão frontal seguida de batida traseira deixa dois feridos na SP-215

26 Abr 2026 - 07h52Por Da redação
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Colisão frontal seguida de batida traseira deixa dois feridos na SP-215 - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na noite deste sábado (25), na rodovia SP-215, nas proximidades do bairro Cidade Aracy.

Segundo informações apuradas, o condutor de um Volkswagen Santana seguia no sentido bairro–rodovia Rodovia Washington Luís, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, invadiu a pista contrária, acessando a faixa da esquerda no sentido oposto.
Com isso, acabou colidindo frontalmente contra um Ford Ka que trafegava regularmente pela via. Logo atrás do Ka, um Volkswagen Fox não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do veículo, configurando uma segunda colisão.

Uma mulher que estava no Ford Ka sofreu ferimentos leves e foi socorrida por uma equipe do SAMU até a Santa Casa. Já o condutor do Santana, apontado como responsável pelo acidente, também foi atendido e encaminhado à unidade de saúde com ferimentos leves.

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