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domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Colisão na Avenida Grécia deixa mulher ferida

26 Abr 2026 - 07h58Por Da redação
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Colisão na Avenida Grécia deixa mulher ferida -

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde de sábado (24), na Avenida Grécia, perto da UPA Vila Prado.

De acordo com as informações apuradas no local, um carro modelo Hyundai teria avançado a parada obrigatória e acabou colidindo na traseira de um Volkswagen Bora que seguia pela via.

Com o impacto, uma passageira de 50 anos que estava no veículo da frente sofreu o chamado “efeito chicote”, apresentando dores na região da coluna. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU, imobilizada e encaminhada à Santa Casa para avaliação médica.

Já a condutora do Hyundai foi socorrida por familiares e levada por meios próprios até a UPA da Vila Prado.

As circunstâncias da colisão devem ser apuradas.

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