Prefeitura e Senac lançam curso de Libras gratuito e aberto à comunidade

Libras - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, em parceria com o Senac São Carlos, lançou na quinta-feira (23/04), no auditório do Paço Municipal, o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Módulo 1. A iniciativa integra as ações em alusão ao Dia Nacional da Libras, celebrado em 24 de abril.

A parceria entre a Prefeitura e o Senac ocorre desde 2021 e já resultou na capacitação de mais de 100 servidores municipais. Em 2025, uma turma específica foi destinada a profissionais da área da saúde, atendendo a uma demanda da comunidade surda. Neste ano, a principal novidade é a abertura de vagas também para o público em geral.



Com carga horária de 60 horas, o curso tem como objetivo capacitar os participantes para o uso da Libras, contribuindo para a inclusão e para a melhoria no atendimento à pessoa com deficiência. Ao todo, são ofertadas 40 vagas, sendo 20 destinadas a servidores municipais que atuam diretamente no atendimento ao público e outras 20 abertas à população.



O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida, destacou a importância da iniciativa. “A Libras é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão no Brasil desde a Lei nº 10.436/2002. Com esse curso, ampliamos a acessibilidade e qualificamos o atendimento nos serviços públicos, promovendo mais inclusão para a comunidade surda”, afirmou.

“Hoje damos mais um passo importante na construção de uma cidade mais inclusiva e acessível. O lançamento deste curso de Libras reforça o nosso compromisso com a valorização da diversidade e com o respeito às pessoas surdas. Essa iniciativa não apenas capacita nossos servidores para um atendimento mais humanizado e eficiente, mas também abre as portas para que toda a população participe desse processo de inclusão. Quando ampliamos o acesso à comunicação, ampliamos também as oportunidades, o acolhimento e a cidadania”, disse o prefeito Netto Donato.



A Associação de Surdos de São Carlos fez uma apresentação que celebrou a cultura, a identidade e a expressão da comunidade surda, um momento de valorização da Libras não apenas como ferramenta de comunicação, mas como expressão cultural e social.

Também participaram do lançamento do curso a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Raquel Alves Borba, a executiva de contas do SENAC, responsável pelas parcerias da instituição, Sayonara Azevedo, o presidente da Associação dos Surdos de São Carlos, Eduardo Munhoz Parise e o vereador Bruno Zancheta, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal.

INSCRIÇÕES - As inscrições para os servidores públicos deverão ser realizadas exclusivamente por meio do preenchimento do formulário de inscrição, devendo ser devidamente preenchido e encaminhado para o e-mail ariane.darezzo@saocarlos.sp.gov.br. Já para o público em geral as inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, localizada na avenida São Carlos, nº 1.800, no centro.



As aulas para a turma de servidores públicos serão ministradas na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos todas as segundas e quartas-feiras das 13h às 17h de 18/05 a 06/07, totalizando 15 aulas.



Já as aulas para a turma do público em geral serão ministradas na sede do SENAC São Carlos, localizada na rua Episcopal, nº 700, no centro, sempre de terças e quintas-feiras das 18h30 às 22h30 de 19/05 a 07/07.

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