Feirão Casa Paulista continua neste final de semana

Feirão Casa Paulista - Crédito: SCA

Até segunda-feira (27 de abril), São Carlos realiza mais uma edição do Feirão Casa Paulista, na Praça do Mercado Municipal. O evento é resultado da articulação da Prefeitura e da Progresso e Habitação São Carlos (Prohab), em parceria com o Governo do Estado.

Nesta edição, o município foi contemplado com 1.314 cartas de crédito, no valor de R$ 11 mil cada, somando mais de R$ 14 milhões destinados às famílias das faixas 1 e 2 do programa, com renda mensal de até R$ 5 mil. O benefício será avaliado pela Caixa Econômica Federal e poderá ser utilizado na aquisição de imóveis junto às construtoras credenciadas.



O presidente da Prohab, Marquinho Amaral, destacou a conquista e a importância da iniciativa. “São 1.314 famílias que terão acesso a cartas de crédito de R$ 11 mil, fruto de um trabalho conjunto da Prefeitura e da Prohab. Temos sete construtoras participando, seis delas com carta de crédito e uma oferecendo boas opções de financiamento popular. Nosso objetivo é reduzir o número de pessoas que vivem de aluguel e não têm casa própria em São Carlos”, afirmou.

Marquinho ressaltou ainda a parceria entre poder público e iniciativa privada como estratégia para ampliar o acesso à moradia. “Estamos empenhados em unir esforços para diminuir consideravelmente o déficit habitacional da cidade. Essa ação mostra que é possível transformar a vida das pessoas com políticas públicas bem estruturadas”, disse.



O prefeito Netto Donato também enfatizou o impacto social do feirão. “E para garantir que a população prestigie o feirão, teremos transporte gratuito no sábado e no domingo, permitindo que mais famílias conheçam os empreendimentos e tenham acesso às orientações necessárias”, lembrou.



Além da exposição de empreendimentos e atendimento personalizado, o feirão oferece simulações de financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal, com possibilidade de uso do FGTS. A programação se estende até segunda-feira, das 9h às 18h.

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