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sexta, 24 de abril de 2026
Cidade

Servidores passam por capacitação sobre monitoramento de eventos climáticos

24 Abr 2026 - 21h30Por Jéssica C.R.
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Servidores passam por capacitação sobre monitoramento de eventos climáticos -

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com a empresa GEOPIX, realizou na manhã desta sexta-feira (24), um curso de capacitação voltado a servidores públicos sobre o uso de uma plataforma de monitoramento e alerta de eventos climáticos e ambientais extremos. A atividade ocorreu na Fundação Educacional de São Carlos (FESC).

O treinamento teve como objetivo preparar os participantes para a utilização correta da ferramenta, abordando desde a introdução e visão geral da plataforma até noções básicas do módulo administrativo e o funcionamento detalhado do sistema de monitoramento. Durante a capacitação, também foram apresentadas as camadas, funcionalidades e aplicações práticas no dia a dia.

Entre os recursos disponíveis, a plataforma oferece previsão do tempo e monitoramento pluviométrico, auxiliando na tomada de decisões mais rápidas e eficientes diante de situações de risco. A capacitação foi ministrada pelo especialista em monitoramento ambiental da GEOPIX, João dos Reis.

O curso foi direcionado a servidores diretamente envolvidos na prevenção e na resposta a desastres climáticos, especialmente das secretarias de Segurança Pública e Mobilidade Urbana; Cidade Inteligente e Transparência; Clima e Meio Ambiente; Gestão da Cidade e Infraestrutura; além de Conservação e Qualidade Urbana, entre outras.

O secretário de Clima e Meio Ambiente, Junior Zanquim, destacou a relevância da iniciativa para o aprimoramento das ações no município.

“A realização desse curso é fundamental para que os servidores compreendam melhor o território de São Carlos e utilizem de forma eficiente a ferramenta disponibilizada. Isso permite mapear eventos climáticos, fortalecer ações de prevenção e resposta, além de contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da cidade”, afirmou.

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