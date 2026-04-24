Feirão Casa Paulista: quase 390 novas cartas de crédito serão oferecidas para famílias comprarem primeiro imóvel

Evento ocorre na cidade de São Carlos entre esta sexta (24) e segunda-feira (27). Crédito: Divulgação SDUH -

O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, vai disponibilizar mais de R$ 4,2 milhões em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, que ocorre na cidade de São Carlos entre esta sexta (24) e segunda-feira (27). O evento será realizado na Praça do Mercado Municipal, das 9h às 17h.

Serão oferecidas 389 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI), com valor de R$ 11 mil cada uma, a fundo perdido, para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel em 16 empreendimentos localizados no município.

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários mínimos; não possuir imóvel no próprio nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.



Nova fase

Após um período de análises e balanços, os Feirões Casa Paulista foram retomados no final de janeiro, com a publicação de novo chamamento para empresas interessadas. Para esta nova fase de retomada, a SDUH estabeleceu critérios rigorosos de priorização para garantir a agilidade das entregas. Terão preferência os empreendimentos com previsão de entrega das chaves até junho de 2026. Além disso, os imóveis devem possuir no mínimo dois dormitórios e estar devidamente contratados junto à Caixa Econômica Federal até a data final da realização do feirão. As entidades organizadoras interessadas, sejam elas prefeituras, associações ou empresas privadas, devem encaminhar o Termo de Adesão exclusivamente pelo e-mail feirao@casapaulista.sp.gov.br.

O evento segue as normas da Resolução SDUH nº 43, de 22 de agosto de 2025. Durante os feirões, as construtoras podem ofertar tanto unidades de empreendimentos já cadastrados quanto novos projetos que recebam aporte pontual para o evento, desde que utilizem financiamento via FGTS. Após o encerramento das atividades, as empresas têm o prazo de cinco dias úteis para enviar à SDUH um relatório detalhado contendo as informações das famílias atendidas e das unidades negociadas, subsidiando a autorização para a liberação dos recursos.

Balanço do Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário

Desde 2023, o programa Casa Paulista entregou na Região Administrativa Central mais de 3,3 mil unidades habitacionais pela modalidade Carta de Crédito Imobiliário, com investimento de R$ 33,5 milhões. Outras 3,6 mil unidades estão em construção, sob aporte de R$ 38,1 milhões.

Os subsídios demonstram o compromisso do Governo de São Paulo em ampliar o atendimento habitacional e priorizar as famílias que mais necessitam de apoio do Estado. Levantamento da SDUH mostra que, em empreendimentos participantes do programa, a renda média das famílias beneficiadas com os subsídios estaduais é de R$ 2,8 mil, equivalentes a 1,87 salário mínimo em 2025. Nos mesmos empreendimentos, a renda média dos compradores que não utilizam o cheque do Casa Paulista é de R$ 5,2 mil (3,44 salários mínimos), evidenciando o impacto social do benefício.



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