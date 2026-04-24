Fundo Social realiza bazar itinerante e atende famílias em ocupação no Cidade Aracy

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos promoveu, nesta sexta-feira (24), mais uma edição do bazar itinerante na ocupação “Em Busca de uma Moradia”, localizada na região do bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

A ação levou roupas, agasalhos e produtos de higiene diretamente às famílias da comunidade, facilitando o acesso de moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento até a sede do órgão. Ao todo, foram disponibilizadas cerca de 1.500 peças de vestuário, entre diferentes modelos e tamanhos, além de 645 itens de higiene pessoal, como creme dental, sabonetes, absorventes e escovas de dentes.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, acompanhou a montagem do bazar e auxiliou na organização das peças. Segundo ela, a proposta é ampliar o alcance das ações sociais.

“O objetivo é atender com dignidade quem vive distante da região central, levando o poder público até onde as necessidades são mais urgentes. O bazar itinerante vai além da distribuição de roupas, representa um gesto de cuidado com a população”, afirmou.

Uma das lideranças da ocupação, Paloma da Rocha Silva, destacou a importância da iniciativa para as 92 famílias atendidas. “Temos muitas crianças, que precisam constantemente de roupas, além dos adultos que necessitam de agasalhos e não têm condições de adquirir. A visita e o cumprimento do compromisso de trazer o bazar fizeram toda a diferença. Os produtos de higiene também serão de grande ajuda”, disse.

Durante a atividade, Herica também reforçou o início da Campanha do Agasalho 2026, previsto para a próxima segunda-feira (27).

“Contamos com a solidariedade da população de São Carlos para ampliar as doações e atender todas as famílias em situação de vulnerabilidade. Podem ser doados agasalhos, cobertores, meias, calçados e roupas de frio em bom estado. Cada peça faz a diferença”, destacou.

Os pontos de coleta da campanha incluem o Fundo Social, o Paço Municipal, unidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), além de outros espaços públicos da cidade.

Interessados em se tornar pontos de arrecadação podem entrar em contato pelo telefone (16) 3362-1014 ou comparecer à sede do Fundo Social, na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Em casos de grandes volumes de doações, o órgão disponibiliza transporte para retirada dos itens.

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