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UFSCar abre 26 vagas de estágio para estudantes de nível superior

24 Abr 2026 - 17h21Por Jessica Carvalho R
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Há vagas em diferentes áreas do conhecimento (Foto: CCS) - Há vagas em diferentes áreas do conhecimento (Foto: CCS) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe), está com inscrições abertas para um processo seletivo de estagiários de nível superior. Ao todo, são ofertadas 26 vagas de estágio não obrigatório, distribuídas entre os campi de São Carlos, Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino, contemplando diversas áreas de formação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial de concursos da instituição, até o dia 3 de maio. Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação, desde o segundo semestre ou segundo ano, desde que não estejam no último período do curso.

O processo seletivo será realizado por meio de análise do desempenho acadêmico dos candidatos, com base na média das notas do último período cursado. A classificação seguirá ordem decrescente de pontuação, conforme critérios estabelecidos em edital.

As oportunidades abrangem áreas como Administração, Pedagogia, Engenharia, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia e Ciências Biológicas, entre outras, com vagas disponíveis nos períodos da manhã e da tarde.

A carga horária prevista é de 20 horas semanais, com quatro horas diárias de segunda a sexta-feira, em regime presencial. Os estudantes selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 1.055,89, além de auxílio-transporte de R$ 13,40 por dia estagiado e acesso aos restaurantes universitários.

O edital também prevê políticas de inclusão, com reserva de 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e 10% para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 25 de maio. Mais informações, incluindo o edital completo e o cronograma detalhado, podem ser consultadas no site de concursos da UFSCar.

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