Ginásio do Santa Felícia recebe nova pintura após ocorrência em jogos universitários

Crédito: SCA

O Ginásio de Esportes “José Eduardo Gregoracci”, localizado no bairro Santa Felícia, está recebendo nova pintura interna e externa, incluindo as arquibancadas, após incidente ocorrido na última segunda-feira (20/04) durante um jogo de basquete válido pelo evento Economíadas Paulista 2026, evento que reúne atléticas dos cursos de Administração e Economia do Estado de São Paulo. Os organizadores do evento se responsabilizaram pelos reparos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, um aluno da Fundação Getúlio Vargas (FGV) lançou um sinalizador na arquibancada. Em seguida, outros artefatos do mesmo tipo, que estavam dentro de uma caixa, também entraram em combustão, espalhando grande quantidade de fumaça pelo local. Na hora o Ginásio foi evacuado por medida de segurança. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

A empresa organizadora do evento foi multada em R$ 20 mil, uma vez que o uso de dispositivos pirotécnicos é proibido por lei em eventos esportivos e culturais.

O secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, informou que, após o episódio ocorrido durante os Jogos Universitários Economíadas, não houve danos estruturais ao equipamento público. Segundo ele, apenas resíduos do artefato provocaram uma mancha na arquibancada.



De acordo com o secretário, a Prefeitura entrou em contato com a empresa organizadora do evento, que se responsabilizou não apenas pelo reparo do local atingido, mas por uma revitalização completa do ginásio. “A empresa se comprometeu a realizar a pintura de toda a área interna e externa do espaço, o que já era uma demanda existente”, destacou.

Carvalho também ressaltou a importância do ginásio do Santa Felícia para a prática esportiva no município. O espaço recebe atividades de modalidades como vôlei e basquete, além de treinamentos de categorias de base, equipes de rendimento e programas como o vôlei adaptado. “Trata-se de um equipamento com uso intenso ao longo de toda a semana, atendendo diferentes públicos e faixas etárias”, afirmou.

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