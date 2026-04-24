(16) 99963-6036
sexta, 24 de abril de 2026
Buffet completo

Bar do Chico promove almoço especial de Dia das Mães com show de Tony Angeli

Espaço conta com ambiente climatizado, segurança, estacionamento fácil e atrações para toda a família

24 Abr 2026 - 14h05Por Bar do Chico
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bar do Chico promove almoço especial de Dia das Mães com show de Tony Angeli -

O tradicional Bar do Chico, prepara uma programação especial para celebrar o Dia das Mães com conforto, gastronomia e entretenimento para todas as idades. O local oferece um ambiente espaçoso, climatizado, com estacionamento de fácil acesso, segurança e uma área kids enorme, garantindo diversão para as crianças enquanto as famílias aproveitam o evento.

O almoço contará com buffet livre e um cardápio variado, incluindo uma ilha de entradas com queijos, frios, antepastos e saladas. Entre os pratos principais, os destaques são as paellas nas versões de frutos do mar e caipira, além de sobremesas especiais.

A programação musical será um dos pontos altos da celebração. A abertura ficará por conta da dupla Penha e André, seguida pelo show de Tony Angeli, que apresentará clássicos italianos em um formato intimista — ideal para tornar o momento ainda mais especial ao lado das mães. Os participantes também poderão registrar a data com fotos de recordação.

O convite custa R$ 180,00 por pessoa, com vagas limitadas. A organização orienta que as reservas sejam feitas com antecedência para evitar filas e garantir participação.

O convite custa R$ 180,00 por pessoa, com vagas limitadas. As reservas devem ser feitas antecipadamente via WhatsApp pelo número (16) 99237-0022.

O Bar do Chico está localizado na Rua Pedro Bianchi, 61, na Vila Alpes.

Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @bardochico.saocarlos.

Leia Também

Depois de grande sucesso na Festa do Milho, Gabii do Milho confirma presença na 57ª Festa do Clima
Publieditorial13h57 - 24 Abr 2026

Depois de grande sucesso na Festa do Milho, Gabii do Milho confirma presença na 57ª Festa do Clima

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h07 - 24 Abr 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Sicredi consolida atuação em São Carlos e ultrapassa 10 milhões de associados
123 anos de história10h08 - 22 Abr 2026

Sicredi consolida atuação em São Carlos e ultrapassa 10 milhões de associados

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h48 - 22 Abr 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h39 - 17 Abr 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Últimas Notícias