Bar do Chico promove almoço especial de Dia das Mães com show de Tony Angeli

O tradicional Bar do Chico, prepara uma programação especial para celebrar o Dia das Mães com conforto, gastronomia e entretenimento para todas as idades. O local oferece um ambiente espaçoso, climatizado, com estacionamento de fácil acesso, segurança e uma área kids enorme, garantindo diversão para as crianças enquanto as famílias aproveitam o evento.

O almoço contará com buffet livre e um cardápio variado, incluindo uma ilha de entradas com queijos, frios, antepastos e saladas. Entre os pratos principais, os destaques são as paellas nas versões de frutos do mar e caipira, além de sobremesas especiais.

A programação musical será um dos pontos altos da celebração. A abertura ficará por conta da dupla Penha e André, seguida pelo show de Tony Angeli, que apresentará clássicos italianos em um formato intimista — ideal para tornar o momento ainda mais especial ao lado das mães. Os participantes também poderão registrar a data com fotos de recordação.

O convite custa R$ 180,00 por pessoa, com vagas limitadas. A organização orienta que as reservas sejam feitas com antecedência para evitar filas e garantir participação.

O convite custa R$ 180,00 por pessoa, com vagas limitadas. As reservas devem ser feitas antecipadamente via WhatsApp pelo número (16) 99237-0022.

O Bar do Chico está localizado na Rua Pedro Bianchi, 61, na Vila Alpes.

Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @bardochico.saocarlos.

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