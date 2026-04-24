Depois de grande sucesso na Festa do Milho, Gabii do Milho confirma presença na 57ª Festa do Clima

Ganiu do Milho - Crédito: Divulgação

Após conquistar o público com suas delícias na Festa do Milho, a Gabii do Milho já tem um novo encontro marcado com os amantes da boa comida: a marca confirmou presença na 57ª Festa do Clima, que acontece neste final de semana, nos dias 25 e 26, em São Carlos/SP.



Gabii contou que está muito agradecida por todo o carinho recebido durante sua participação na Festa do Milho e que se sente preparada para viver mais um grande evento.

“Foi muito especial sentir de perto o carinho das pessoas, ver tanta gente experimentando, elogiando e voltando na nossa barraca. Só tenho gratidão. Agora vamos para mais um evento grande, com o coração cheio e tudo preparado com muito carinho”, destacou Gabii.



Na barraca da Gabii do Milho, o público encontrará um cardápio recheado de sabor, com curau, bolo de milho cremoso, pastel de milho, porção de bolinho de milho, suco de milho, milho verde e bebidas em geral.

Com receitas feitas com carinho e aquele sabor que já virou marca registrada, Gabii promete levar para a Festa do Clima a mesma energia, qualidade e acolhimento que encantaram o público na Festa do Milho.



A Gabii do Milho espera por vocês na 57ª Festa do Clima. Vá prestigiar, experimentar e se apaixonar pelas delícias feitas com milho e muito amor!

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