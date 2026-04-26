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domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Homem é preso por porte ilegal de arma após ocorrência de violência doméstica no Cidade Aracy

26 Abr 2026 - 09h55Por Da redação
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Homem é preso por porte ilegal de arma após ocorrência de violência doméstica no Cidade Aracy - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na manhã deste domingo (25), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um casal.

Segundo apurado, por volta das 6h, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia na Rua 71. No local, os policiais abordaram o suspeito e encontraram, em seu bolso, duas munições de calibre .40.

Durante a averiguação, os agentes localizaram no interior do veículo do acusado uma pistola da marca Taurus, acompanhada de mais quatro munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos R$ 9.500, valor que, segundo o homem, seria referente à venda de um veículo.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu à disposição da Justiça. A arma e o dinheiro foram apreendidos.

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