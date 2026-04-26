(16) 99963-6036
domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Homem é detido por tráfico de drogas no Jardim Lutfala

26 Abr 2026 - 11h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é detido por tráfico de drogas no Jardim Lutfala -

Um homem foi detido por suspeita de tráfico de drogas na manhã da última quinta-feira (24), no bairro Jardim Lutfala, em São Carlos. A ação foi realizada por uma equipe do Canil da Guarda Municipal durante patrulhamento preventivo pela região.

De acordo com informações da corporação, os agentes passavam por uma praça nas proximidades do CEME quando notaram um indivíduo em atitude suspeita, abaixando-se para pegar algo escondido no solo. Como o local é conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes, a equipe realizou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com o suspeito uma pedra de crack, um invólucro de maconha, R$ 40 em dinheiro e um papel com anotações que, segundo os agentes, indicariam a prática de tráfico.

Em vistoria no ponto onde o homem havia se abaixado, os guardas localizaram outras 28 pedras de crack, semelhantes à encontrada com ele.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), junto com o material apreendido, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Leia Também

Morador de São Carlos perde cerca de R$ 5 mil após golpe virtual
Segurança15h00 - 26 Abr 2026

Morador de São Carlos perde cerca de R$ 5 mil após golpe virtual

Adolescente é apreendido com carro furtado e placas adulteradas durante operação da Força Tática
Segurança10h56 - 26 Abr 2026

Adolescente é apreendido com carro furtado e placas adulteradas durante operação da Força Tática

Homem é preso por porte ilegal de arma após ocorrência de violência doméstica no Cidade Aracy
Segurança09h55 - 26 Abr 2026

Homem é preso por porte ilegal de arma após ocorrência de violência doméstica no Cidade Aracy

Homem é preso acusado de furtar cabos elétricos no Cruzeiro do Sul
Segurança08h12 - 26 Abr 2026

Homem é preso acusado de furtar cabos elétricos no Cruzeiro do Sul

Colisão na Avenida Grécia deixa mulher ferida
Segurança07h58 - 26 Abr 2026

Colisão na Avenida Grécia deixa mulher ferida

Últimas Notícias