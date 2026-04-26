Homem é detido por tráfico de drogas no Jardim Lutfala

Um homem foi detido por suspeita de tráfico de drogas na manhã da última quinta-feira (24), no bairro Jardim Lutfala, em São Carlos. A ação foi realizada por uma equipe do Canil da Guarda Municipal durante patrulhamento preventivo pela região.

De acordo com informações da corporação, os agentes passavam por uma praça nas proximidades do CEME quando notaram um indivíduo em atitude suspeita, abaixando-se para pegar algo escondido no solo. Como o local é conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes, a equipe realizou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com o suspeito uma pedra de crack, um invólucro de maconha, R$ 40 em dinheiro e um papel com anotações que, segundo os agentes, indicariam a prática de tráfico.

Em vistoria no ponto onde o homem havia se abaixado, os guardas localizaram outras 28 pedras de crack, semelhantes à encontrada com ele.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), junto com o material apreendido, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

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