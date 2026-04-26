Queda de moto deixa dois jovens feridos na região do Shopping São Carlos

Crédito: SCA

Na tarde deste domingo (26), uma queda de motocicleta deixou dois jovens, ambos de 20 anos, feridos na Rua Passeio das Quaresmeiras, em São Carlos.

Segundo informações apuradas, os dois ocupantes da moto — que são irmãos gêmeos — seguiam no sentido do Shopping São Carlos quando o pneu da motocicleta estourou. Com isso, o condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, atingiu a quina da calçada e ambos foram arremessados ao solo.

Apesar do impacto, as vítimas sofreram apenas escoriações leves. Elas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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