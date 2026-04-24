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sexta, 24 de abril de 2026
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5º Pedal da Babilônia e 4º Encontro de Carros Antigos acontece dia 17 de maio

24 Abr 2026 - 14h02Por Jessica CR
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No dia 17 de maio de 2026, São Carlos recebe dois eventos tradicionais que prometem movimentar a cidade: o 5º Pedal da Babilônia e o 4º Encontro de Carros Antigos. A programação será realizada no Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, reunindo ciclistas, expositores e amantes de veículos clássicos.

O encontro de carros antigos terá início a partir das 8h, com exposição de modelos que marcaram época. Já o pedal, que traz o trajeto “Caminho da Fé”, terá saída programada para as 9h.

O ponto de partida será na praça em frente à Luperplás, localizada no final do bairro Novo Horizonte. A organização convida participantes de toda a região para prestigiar o evento, que une esporte, cultura e lazer em um só espaço.

Para os expositores, a entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou o pagamento de R$ 10,00. O valor inclui café da manhã oferecido no local.

 

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