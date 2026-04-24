"Moto & Rock na Praça" movimenta Jardim Itamarati neste fim de semana

A Praça Fernanda Picon, no Jardim Itamarati, na Zona Leste de São Carlos, será palco neste sábado, 25 de abril, e domingo, 26 de abril, do evento “Moto & Rock na Praça”, organizado pelo Motorcycles Rock São Carlos O evento contará com praça de alimentação completa, exposição, além de acessórios e miniaturas. Além disso, haverá o Rock Solidário, e quem desejar pode doar alimentos não perecíveis.
A festa começa no sábado às 17h com a banda Lisergic Trip, com clássicos do rock dos anos 1970, tocando músicas de bandas como Led Zeppelin, Jethro Tull, Black Sabbath, The Doors, Grand Funk, Mutantes, Patrulha do Espaço, Jimi Hendrix, entre outras. Às 20h, o público poderá conferir um tributo a Raul Seixas, comandado por Wagner Seixas e sua banda, especialistas em Raul Cover.
No domingo, a festa começa cedo. Logo às 10h, entra no palco a banda Dr. Iguana, trio de pop rock de Itirapina-SP, conhecido por unir clássicos do rock nacional e internacional a músicas autorais com personalidade. Às 12h será a vez da banda Conexão Amazônica apresentar o tributo à Legião Urbana. Fechando a tarde e encerrando a festa, a banda Triatles apresentará um tributo aos Beatles.
A entrada é gratuita.