Projeto Reviver abre inscrições para oficinas gratuitas de esportes tradicionais

O Projeto Reviver – Resgatando Valores começa suas atividades no mês de maio em São Carlos com uma proposta que une nostalgia e inovação: resgatar brincadeiras e esportes tradicionais que marcaram gerações, incentivando a interação social, a prática de atividades físicas e a conexão com o mundo real.

Entre as principais ações estão as oficinas de esportes retrô, com destaque para o workshop de construção de carrinhos de rolimã. Durante as atividades, os participantes aprenderão desde a montagem dos carrinhos até técnicas de condução, incluindo orientações de segurança e práticas de pilotagem em grupo.

As aulas são voltadas para crianças a partir de 5 anos, mas também incentivam a participação de jovens e adultos, fortalecendo o convívio familiar e comunitário.

As oficinas acontecerão quinzenalmente, sempre aos sábados, das 16h às 18h, em dois pontos da cidade:

Praça Nivaldo Carlos Meneguelli (ao lado do Sesc)

Ecotech Damha (Av. Almir Villas Boas)

O principal objetivo do projeto é despertar o interesse de crianças e jovens que ainda não praticam atividades esportivas, especialmente aqueles que se identificam com esportes de velocidade. Além disso, a iniciativa busca incentivar hábitos saudáveis, reduzir o tempo excessivo em celulares e promover momentos de lazer com mais interação e movimento.

Segundo a organização, a proposta é simples e direta: tirar as crianças das telas e levá-las para experiências reais, onde possam aprender, brincar e criar novas amizades.

As inscrições já estão abertas para as oficinas de construção e aulas de condução de carrinhos de rolimã — e o melhor: totalmente gratuitas.

Informações e inscrições pelo WhatsApp: (16) 99100-3746 – Mara