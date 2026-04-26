Golpe celular - Crédito: Agência Brasil

Morador de São Carlos perde cerca de R$ 5 mil após golpe virtual

Um caso de estelionato foi registrado na Delegacia Seccional de São Carlos após um morador relatar ter sido vítima de fraude eletrônica que resultou em prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 5 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso teve início no dia 22 de abril, por volta das 15h30, quando a vítima iniciou contato com um suposto vendedor pela internet. A partir desse momento, o aparelho celular passou a apresentar falhas, com travamentos constantes, até que ficou completamente inutilizável.

O dispositivo permaneceu sem funcionamento por cerca de dois dias. Após o conserto e a reinstalação dos aplicativos, principalmente os bancários, o morador constatou que suas contas haviam sido invadidas por criminosos.

Segundo o relato, foram realizadas transações financeiras indevidas, incluindo compras em plataformas digitais como Mercado Livre e Mercado Pago, gerando prejuízo e deixando a conta bancária com saldo negativo.

A vítima informou ainda que possui contas em três instituições financeiras, sendo que apenas uma foi efetivamente comprometida. Também houve tentativa de invasão em conta vinculada ao Banco Santander, porém sem sucesso.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil. A vítima foi orientada a reunir documentos e provas para dar continuidade às investigações.

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