(16) 99963-6036
domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Morador de São Carlos perde cerca de R$ 5 mil após golpe virtual

26 Abr 2026 - 15h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Golpe celular - Crédito: Agência BrasilGolpe celular - Crédito: Agência Brasil

Morador de São Carlos perde cerca de R$ 5 mil após golpe virtual

Um caso de estelionato foi registrado na Delegacia Seccional de São Carlos após um morador relatar ter sido vítima de fraude eletrônica que resultou em prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 5 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso teve início no dia 22 de abril, por volta das 15h30, quando a vítima iniciou contato com um suposto vendedor pela internet. A partir desse momento, o aparelho celular passou a apresentar falhas, com travamentos constantes, até que ficou completamente inutilizável.

O dispositivo permaneceu sem funcionamento por cerca de dois dias. Após o conserto e a reinstalação dos aplicativos, principalmente os bancários, o morador constatou que suas contas haviam sido invadidas por criminosos.

Segundo o relato, foram realizadas transações financeiras indevidas, incluindo compras em plataformas digitais como Mercado Livre e Mercado Pago, gerando prejuízo e deixando a conta bancária com saldo negativo.

A vítima informou ainda que possui contas em três instituições financeiras, sendo que apenas uma foi efetivamente comprometida. Também houve tentativa de invasão em conta vinculada ao Banco Santander, porém sem sucesso.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil. A vítima foi orientada a reunir documentos e provas para dar continuidade às investigações.

Leia Também

Homem é detido por tráfico de drogas no Jardim Lutfala
Segurança11h57 - 26 Abr 2026

Homem é detido por tráfico de drogas no Jardim Lutfala

Adolescente é apreendido com carro furtado e placas adulteradas durante operação da Força Tática
Segurança10h56 - 26 Abr 2026

Adolescente é apreendido com carro furtado e placas adulteradas durante operação da Força Tática

Homem é preso por porte ilegal de arma após ocorrência de violência doméstica no Cidade Aracy
Segurança09h55 - 26 Abr 2026

Homem é preso por porte ilegal de arma após ocorrência de violência doméstica no Cidade Aracy

Homem é preso acusado de furtar cabos elétricos no Cruzeiro do Sul
Segurança08h12 - 26 Abr 2026

Homem é preso acusado de furtar cabos elétricos no Cruzeiro do Sul

Colisão na Avenida Grécia deixa mulher ferida
Segurança07h58 - 26 Abr 2026

Colisão na Avenida Grécia deixa mulher ferida

Últimas Notícias