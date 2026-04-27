Idosa é assaltada com faca ao seguir para consulta médica no Centro

Viatura PM -

Uma mulher de 62 anos foi vítima de um roubo na manhã de quarta-feira (22), enquanto caminhava para uma consulta médica na região central de São Carlos. A ocorrência foi registrada neste final de semana na Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 5h45, na Rua 15 de Novembro, nas proximidades de uma farmácia. A vítima seguia a pé quando foi abordada por um homem descrito como baixo, pardo, muito magro, com cabelo liso, curto e castanho, que estava armado com uma faca pequena.

Sob ameaça, o suspeito exigiu que a vítima entregasse sua bolsa. O homem ainda tentou verificar se havia outros objetos junto ao corpo da mulher, tocando a região do abdome, mas ela conseguiu se afastar. Apesar do susto, não houve agressão física.

Na bolsa estavam diversos objetos pessoais, entre eles uma sombrinha vermelha com bolinhas brancas, uma luva feminina, uma escova de cabelo, um relógio feminino vermelho e azul-marinho listrado, uma cópia do RG e um aparelho walkman, além da própria bolsa preta com zíper dourado. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 200.

Após o assalto, a vítima seguiu até a Santa Casa, onde relatou o ocorrido. Pessoas no local comentaram que o autor poderia ser um indivíduo conhecido na região, que costuma frequentar as proximidades do hospital.

A vítima também procurou a farmácia próxima ao local do crime para verificar imagens de câmeras de segurança. Foi possível observar apenas que o suspeito estava em uma bicicleta antes da abordagem, mas não houve reconhecimento da identidade.

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