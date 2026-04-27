Mulher desfere facadas contra namorado para se defender de agressões

Viatura Polícia Militar - Crédito: SCA

Uma ocorrência de violência doméstica registrada pela Polícia Civil aponta que uma discussão entre um casal terminou com agressões físicas, tentativa de disparo de arma de fogo e golpes de faca, na Vila Monte Carlo, em São Carlos. O caso foi comunicado na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, os fatos tiveram início por volta das 13h30 de domingo (26), após uma confraternização realizada em uma praça localizada no bairro Monte Carlo. Segundo o relato da vítima, uma mulher de 49 anos, após o término da festa ela se dirigiu até a residência do namorado, um homem de 43 anos, situada em frente à praça onde ocorreu o encontro.

Ainda conforme o registro, todos os envolvidos haviam ingerido bebida alcoólica. Já no interior da residência, iniciou-se uma discussão entre o casal. Durante o desentendimento, o homem passou a empurrar a mulher, que revidou os empurrões. Na sequência, segundo o relato, ela passou a ser agredida com diversos socos e chutes.

As agressões teriam se estendido até a cozinha da casa e, posteriormente, ao banheiro, onde a mulher caiu e passou a pedir socorro. Em seguida, ainda conforme o boletim, o homem teria se apoderado de uma arma de fogo do tipo garrucha e tentou efetuar um disparo contra a mulher, mas não conseguiu realizar o tiro.

Diante da situação, a mulher relatou que conseguiu se apoderar de uma faca e desferiu diversos golpes contra o homem, não sabendo informar com precisão quais partes do corpo foram atingidas.

Durante todo o episódio, segundo a vítima, o homem também teria feito ameaças de morte contra ela.

O boletim aponta ainda que o fato foi presenciado pelo filho da mulher, uma criança de 6 anos de idade, diagnosticada com transtorno do espectro autista.

A mulher informou à Polícia Civil que não sabe o paradeiro atual do homem e declarou que, embora relate que não é a primeira vez que sofre agressões, nunca havia registrado boletim de ocorrência anteriormente contra ele.

Diante dos fatos, foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia. A vítima manifestou formalmente interesse em que o homem seja processado criminalmente, além de solicitar a concessão de medida protetiva de urgência, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, sendo posteriormente encaminhado para outra unidade policial responsável pela continuidade das investigações.

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