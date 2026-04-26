Frente fria avança e vai provocar chuva e queda nas temperaturas

Domingo (26/04)
O dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no estado de São Paulo. No decorrer da tarde/noite, uma nova frente fria se aproxima do estado, provocando aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, algumas com trovoadas, do sul e oeste paulistas. Os ventos ficarão mais intensos, vindos de oeste. Temperaturas baixas.
Segunda-feira (27/04) até Quarta-feira (29/04)
A semana começa com condição de instabilidade no estado de São Paulo, persistindo até quarta-feira, devido ao deslocamento do sistema frontal pelo estado. Com isso, o Tempo segue com muita nebulosidade e áreas de chuvas isoladas, que podem ter forte intensidade, em algumas regiões, principalmente no sul e no leste do estado. Temperaturas em níveis decrescentes. Fonte IPMET