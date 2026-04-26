Acordo entre Delta e LATAM fortalece polo de manutenção em São Carlos

Centro de manutenção da LATAM - Crédito: SCA

A Delta Air Lines e a LATAM Airlines Brasil anunciaram um acordo comercial de longo prazo para serviços de manutenção, reparo e revisão geral (MRO), com foco no reparo de componentes de aeronaves Airbus A320, condicionado às aprovações regulatórias.

O escopo inicial acompanha a crescente demanda global por soluções de manutenção para esse modelo de aeronave e reforça a colaboração técnica entre as duas companhias. A iniciativa também amplia a parceria já existente entre a Delta e o grupo LATAM, marcando uma nova etapa na cooperação operacional e de engenharia.

Atualmente, a divisão Delta TechOps presta suporte à frota do grupo LATAM com sua estrutura de reparos em Atlanta, incluindo serviços de manutenção e revisão de motores para aeronaves Airbus A320neo e Boeing 787. Em contrapartida, a LATAM realiza suporte de manutenção de componentes para a Delta em sua unidade de MRO localizada em São Carlos.

Com base nessa estrutura, as empresas planejam expandir a cooperação comercial, combinando a escala global e a capacidade técnica da Delta TechOps com a expertise da LATAM no reparo de componentes. O objetivo é oferecer uma solução mais completa e eficiente para operadores de aeronaves Airbus A320 em diferentes mercados.

O acordo utiliza competências complementares das duas companhias para consolidar uma solução global em serviços de MRO, ao mesmo tempo em que amplia a atuação estratégica de ambas no setor aeronáutico.

A unidade de MRO da LATAM em São Carlos, criada em 2001, é considerada um dos principais polos aeroespaciais de manutenção na América Latina. O complexo possui cerca de 95 mil metros quadrados, emprega aproximadamente 2,4 mil profissionais e conta com nove hangares e 22 oficinas especializadas, com capacidade para atender até 18 aeronaves simultaneamente.

Certificada por autoridades internacionais, como EASA, FAA e DGAC, a unidade vem ampliando suas operações, atendendo clientes terceiros e investindo em digitalização, eficiência operacional e descarbonização.

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