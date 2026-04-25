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sábado, 25 de abril de 2026
Cidade

Festa do Clima terá linhas extras de ônibus; confira

25 Abr 2026 - 11h02Por Da redação
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Ônibus Rigras - Ônibus Rigras -

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Publica e Mobilidade Urbana informa que após o encerramento dos shows da Festa do Clima neste sábado (25) serão disponibilizadas linhas extras de transporte coletivo, com saída da Praça Coronel Salles, com destino a diversas regiões da cidade.

Confira os itinerários:

 LINHA 01 – CIDADE ARACY  
• Monte Carlo
• Cruzeiro do Sul 
• Aracy I e II
• Planalto Verde 
• Itatiaia
• Antenor Garcia  

 LINHA 02 – REDENÇÃO  
• Vila Prado  
• Botafogo  
• Medeiros  
• Belvedere  

 LINHA 03 – SANTA FELÍCIA
Paulistano 
• Residencial Tortorelli  
• Arnon de Mello  
• Ipanema  
• Araucária  
• Embaré  
• Jóquei Clube

 LINHA 04 – ZAVAGLIA
• Botafogo 
• E. Abdelnur
• Ipê Mirim
• Zavaglia

LINHA 05 – FAGÁ  
• Vila São José  
• São Carlos VIII  
• Itamaraty  
• Tangará  
• Douradinho  
• Novo Horizonte
• Jd Maracanã 
• CDHU

As partidas ocorrerão imediatamente após o término do evento. A Administração Municipal orienta os usuários a se dirigirem com antecedência aos pontos de embarque, contribuindo para uma saída organizada e segura.
No domingo (26) não serão disponibilizadas linhas extras, uma vez que o encerramento da Festa é mais cedo e todas as linhas ainda estão em operação.

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