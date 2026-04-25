Festa do Clima terá linhas extras de ônibus; confira

Ônibus Rigras -

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Publica e Mobilidade Urbana informa que após o encerramento dos shows da Festa do Clima neste sábado (25) serão disponibilizadas linhas extras de transporte coletivo, com saída da Praça Coronel Salles, com destino a diversas regiões da cidade.

Confira os itinerários:

LINHA 01 – CIDADE ARACY

• Monte Carlo

• Cruzeiro do Sul

• Aracy I e II

• Planalto Verde

• Itatiaia

• Antenor Garcia

LINHA 02 – REDENÇÃO

• Vila Prado

• Botafogo

• Medeiros

• Belvedere

LINHA 03 – SANTA FELÍCIA

Paulistano

• Residencial Tortorelli

• Arnon de Mello

• Ipanema

• Araucária

• Embaré

• Jóquei Clube

LINHA 04 – ZAVAGLIA

• Botafogo

• E. Abdelnur

• Ipê Mirim

• Zavaglia

LINHA 05 – FAGÁ

• Vila São José

• São Carlos VIII

• Itamaraty

• Tangará

• Douradinho

• Novo Horizonte

• Jd Maracanã

• CDHU

As partidas ocorrerão imediatamente após o término do evento. A Administração Municipal orienta os usuários a se dirigirem com antecedência aos pontos de embarque, contribuindo para uma saída organizada e segura.

No domingo (26) não serão disponibilizadas linhas extras, uma vez que o encerramento da Festa é mais cedo e todas as linhas ainda estão em operação.

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