Festa do Clima terá linhas extras de ônibus; confira

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Publica e Mobilidade Urbana informa que após o encerramento dos shows da Festa do Clima neste sábado (25) serão disponibilizadas linhas extras de transporte coletivo, com saída da Praça Coronel Salles, com destino a diversas regiões da cidade.
Confira os itinerários:
LINHA 01 – CIDADE ARACY
• Monte Carlo
• Cruzeiro do Sul
• Aracy I e II
• Planalto Verde
• Itatiaia
• Antenor Garcia
LINHA 02 – REDENÇÃO
• Vila Prado
• Botafogo
• Medeiros
• Belvedere
LINHA 03 – SANTA FELÍCIA
Paulistano
• Residencial Tortorelli
• Arnon de Mello
• Ipanema
• Araucária
• Embaré
• Jóquei Clube
LINHA 04 – ZAVAGLIA
• Botafogo
• E. Abdelnur
• Ipê Mirim
• Zavaglia
LINHA 05 – FAGÁ
• Vila São José
• São Carlos VIII
• Itamaraty
• Tangará
• Douradinho
• Novo Horizonte
• Jd Maracanã
• CDHU
As partidas ocorrerão imediatamente após o término do evento. A Administração Municipal orienta os usuários a se dirigirem com antecedência aos pontos de embarque, contribuindo para uma saída organizada e segura.
No domingo (26) não serão disponibilizadas linhas extras, uma vez que o encerramento da Festa é mais cedo e todas as linhas ainda estão em operação.