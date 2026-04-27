Tráfico de drogas no Planalto Verde termina com jovem detido em São Carlos

Crédito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (27), uma equipe de policiamento realizou a detenção de um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Planalto Verde, em São Carlos.

Durante patrulhamento pela Rua Amir Soares Quatrochi, em um ponto já conhecido pela comercialização de entorpecentes, os policiais adentraram na via de acesso a uma praça, onde avistaram um jovem de 19 anos agachado próximo à sarjeta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente abordado.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao vistoriar o local onde ele estava, os policiais localizaram uma sacola contendo 38 porções de maconha, 21 porções de cocaína, além de R$ 50 em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido ao plantão policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também